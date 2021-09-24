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Руководитель «Мерседес»: «Хэмилтон больше не будет уворачиваться, если посчитает, что лидирует в повороте»

14:58

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон решил изменить свой стиль вождения.

«Изменения в целом таковы, что Льюис решил больше не уворачиваться, если посчитает, что это его поворот. Нужно, чтобы двое понимали, когда можно избежать аварии», — приводит BBC слова Вольффа.

На прошлом этапе «Формулы-1» в Монце (Италия) Хэмилтон не смог финишировать в гонке из-за аварии со своим конкурентом по борьбе за лидерство в личном зачете, Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/formula1/58677987

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Иван Торопцев все материалы автора

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