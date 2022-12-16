Росберг считает, что у Шумахера есть много хороших вариантов для продолжения карьеры

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в автоспорте после ухода из «Хаас».

«У него останется достаточно много хороших вариантов: DTM, Формула-Е, IndyCar. Это отличные гоночные серии, в которых он также мог бы повеселиться. Думаю, они были бы благодарны, если бы у них был такой талант, как Мик», — приводит слова Росберга Sport1.de.

В сезоне-2022 23-летний немец занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Шумахера в составе «Хааса» сменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

Ранее сообщалось, что Шумахер прекратил сотрудничество с «Феррари» и в 2023 году станет третьем пилотом «Мерседеса».