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Сегодня, 14:09

Росберг считает, что у Шумахера есть много хороших вариантов для продолжения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера в автоспорте после ухода из «Хаас».

«У него останется достаточно много хороших вариантов: DTM, Формула-Е, IndyCar. Это отличные гоночные серии, в которых он также мог бы повеселиться. Думаю, они были бы благодарны, если бы у них был такой талант, как Мик», — приводит слова Росберга Sport1.de.

В сезоне-2022 23-летний немец занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Шумахера в составе «Хааса» сменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

Ранее сообщалось, что Шумахер прекратил сотрудничество с «Феррари» и в 2023 году станет третьем пилотом «Мерседеса».

Формула-1
Мерседес
Феррари
Хаас
Мик Шумахер
Нико Росберг
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