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Тото Вольфф — Шумахере: «Мик талантливый гонщик, мы рады, что он присоединился к «Мерседес»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал подписание контракта с немецким пилотом Миком Шумахером.

23-летний немец будет резервным гонщиком «серебряных стрел» в сезоне-2023.

«Мик — талантливый молодой гонщик, и мы рады, что он присоединился к команде. Он трудолюбив, обладает спокойным и методичным подходом и по-прежнему жаждет учиться и совершенствоваться как гонщик. Все это важные качества, и мы рады, что он поможет нам в развитии.

Мы также знаем, что, имея за плечами двухлетний опыт участия в гонках «Формулы-1», он будет готов сесть в машину в кратчайшие сроки, чтобы заменить Льюиса Хамилтона или Джорджа Рассела, если возникнет такая необходимость», — приводит слова Вольффа Motorsport Week.

Два предыдущих сезона 23-летний Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

Источник: Motorsport Week
Формула-1
Мерседес
Мик Шумахер
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