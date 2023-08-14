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Сегодня, 22:43

Гасли назвал сезон-2023 самым неудачным в своей карьере в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги первой половины сезона. По его мнению, на итоговых результатах команды сказалась череда невезений.

«Я думаю, что это была довольно сложная половина года по многим причинам. У нас, наверное, было больше всего невезений в «Формуле-1» по сравнению с предыдущими сезонами. Было несколько упущенных возможностей, которые запустили эффект снежного кома, что довольно сильно повлияло на окончательные результаты. Очевидно, что это не отражает всего нашего потенциала. Но, с другой стороны, мы не были столь конкурентоспособны, как планировали в начале года. Мы опустились на шестое место. И это, очевидно, не цель на сезон. Было бы ложью сказать, что мы оправдали ожидания. Но впереди у нас еще полгода, и в разработке еще много всего. Это не изменит весь сезон, но я очень надеюсь, что во второй половине года мы сможем показать лучшую форму», — приводит Motorsport слова Гасли.

На данный момент «Альпин» занимает 6-е место в Кубке конструкторов, набрав 57 очков. Лидером является «Ред Булл» с 503 очками.

В личном зачете пилотов Гасли расположился на 12-й строчке (22), а его товарищ по команде Эстебан Окон — на десятой (35).

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/gasly-2023-unluckiest-year-ive-known-in-f1/10507448/
Формула-1
Пьер Гасли
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