Роберт Шварцман: «Знаком с Леклером, но симпатизирую Феттелю»

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман поделился ожиданиями от домашнего этапа Формулы-3. За две гонки до конца сезона он лидирует в чемпионате с отрывом в 33 очка от первого места.

— Впереди меня ждут две самые важные гонки в этом году, и они приходятся на домашний этап, — цитируют «Известия» Шварцмана. — Поэтому небольшое волнение, конечно, есть. При этом желание победить в чемпионате огромное, и я уже жду не дождусь, когда сяду в болид, забуду обо всех проблемах и сконцентрируюсь на работе.

Леклер? Мы хорошо знакомы с Шарлем, но если говорить обо мне, то я больше симпатизируют Себастьяну Феттелю. Он мне нравится как персона, даже несмотря на то, что он довольно скрытный.