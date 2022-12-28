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Сегодня, 13:31

Риккьярдо получит от «Макларен» 21 миллион евро в качестве отступных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо заработает 23 миллиона евро, несмотря на то что будет третьим пилотом «Ред Булл», сообщает Sportune.fr.

По информации источника, большую часть дохода составят отступные от «Макларен» в размере 21 миллиона евро, который разорвал с Риккардо контракт, рассчитанный на следующий год. Соглашение с «Ред Булл» принесет 33-летнему гонщику 2 миллиона евро. Риккардо будет работать на симуляторе и участвовать в разработке нового болида. Кроме того, он должен будет посетить 16-17 Гран-при.

Австралиец присоеденился к «Макларену» в 2021 году и завоевал за английский коллектив одну победу на «Гран-при Италии». Его место в сезоне-2023 займет его соотечественник Оскар Пиастри.

Макларен
Ред Булл
Даниэль Риккардо
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