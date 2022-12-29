Вольфф: «Надеюсь, де Врис однажды окажется в «Ред Булл»

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф высказался о бывшем резервном гонщике команды Нике де Врисе.

«Я думал о том, возможно ли в будущем возвращение де Вриса в «Мерседес». Но я надеюсь, что он останется и сможет достичь успеха в «Альфа Таури». Надеюсь, что он будет выступать настолько хорошо, что однажды окажется в «Ред Булл», потому что он этого заслуживает. Тогда мы воспримем это как спортсмены и будем сражаться», — приводит слова Вольффа Swiatwyscigow.pl.

Де Врис дебютировал в «Формуле-1» в 2022 году на «Гран-при Италии». По итогам гонки он занял девятое место.

Перед сезоном-2023 гонщик подписал контракт с «Альфа Таури», где заменит Пьера Гасли.