Президент FIA бен Сулайем извинился перед Гасли за инцидент с трактором на «Гран-при Японии»

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем рассказал об отношениях с пилотами «Формулы-1».

«Я был пилотом, так что понимаю, почему они бывают разочарованы. Я 20 лет выступал в ралли, у меня случались проблемы со стюардами, инциденты, и, конечно, иногда ты не выдерживаешь. Если пилот чувствует разочарование на протяжении получаса или часа, я был в таком положении. У нас прекрасные отношения, у них есть мой телефон, у меня — их. Пьер позвонил мне сразу же после инцидента в Японии, и я извинился. Он гонщик, а что нам нужно от гонщиков? Обратная связь. Пилоты находятся на трассе, и нам необходимы их отзывы. Я совещался с Алонсо, Хэмилтоном, со многими гонщиками, даже с Расселлом — они говорили, что им нужно от стюардов, какие есть проблемы. Если не консультироваться с пилотами, мы не достигнем того, к чему стремимся. Они подталкивают нас вперед и облегчают нахождение компромисса», — приводит слова бен Сулайема RacingNews365.

Во время «Гран-при Японии» 2022 года пилот «Феррари» Карлос Сайнс потерял контроль над машиной в после 11-го поворота. Дирекция гонки сначала выпустила на трассу автомобиль безопасности, а затем остановила гонку красным флагом. Однако трактор выехал на трассу еще до того, как сейфти-кар и весь пелатон проехали мимо. Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли после гонки получил штраф в 20 секунд за то, что проехал мимо этого места со скоростью свыше 200 км/ч, несмотря на красные флаги.