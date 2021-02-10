«Формула-1» договорилась о проведении «Гран-при Португалии» в 2021 году. Гонка пройдет 2 мая, сообщает Motorsport.com.

Командам об этом объявят в четверг, 11 февраля.

Португалия займет в календаре «Ф-1» пустой слот, который оставался при его формировании. Таким образом, гонка в Алгарве станет третьим этапом сезона-2021 после «Гран-при Бахрейна» (28 марта) и этапа в Имоле (18 апреля). 9 мая должна пройти гонка в Барселоне.