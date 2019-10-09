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Риккьярдо достиг соглашения с бывшим советником

16:17

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо достиг мирового соглашения со своим бывшим советником Гленном Бивисом, информирует ESPN.

Последний в июле обратился в Высокий суд Лондона с требованием выплатить ему комиссионные за подписанный австралийским гонщиком двухлетний контракт с «Рено». По словам Бивиса, ему полагалось 20 процентов комиссионных от зарплаты Риккьярдо.

Теперь стороны договорились в отношении сумм, причитающихся Гленну, и пожелали друг другу успехов в будущем.

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