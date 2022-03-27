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Сегодня, 21:12

Риккьярдо, Алонсо и Боттас сошли с трассы на «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Сразу несколько гонщиков не смогли финишировать на «Гран-при Саудовской Аравии».

Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем с болидами.

На 40-м круге болид Алонсо потерял скорость, а у машины Риккьярдо отказал двигатель и он не смог доехать до боксов.

После появления виртуальной машины безопасности стало известно, что Боттас также сошел с дистанции.

Формула-1
Альпин
Альфа Ромео
Макларен
Валттери Боттас
Даниэль Риккардо
Фернандо Алонсо
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