Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку «Гран-при Саудовской Аравии».
Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.
Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на десятом и пятом местах соответственно.
Николас Латифи из «Уильямса» разбил болид и не смог завершить гонку. Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем.
Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал. Японец столкнулся с проблемой на установочных кругах.
Саудовская Аравия
Чемпионат мира
2-й этап
«Гран-при Саудовской Аравии»
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:24.19,293
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 0,549
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 8,097
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,800
5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,732
6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,017
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,124
8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 62,946
9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 64,308
10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 73,948
11. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 82,215
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 91,742
13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг