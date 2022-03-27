Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на десятом и пятом местах соответственно.

Николас Латифи из «Уильямса» разбил болид и не смог завершить гонку. Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо, Фернандо Алонсо из «Альпин» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео» сошли с трассы из-за технических проблем.

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не стартовал. Японец столкнулся с проблемой на установочных кругах.

Саудовская Аравия

Чемпионат мира

2-й этап

«Гран-при Саудовской Аравии»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:24.19,293

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 0,549

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 8,097

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,800

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,732

6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,017

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,124

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 62,946

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 64,308

10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 73,948

11. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 82,215

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 91,742

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг