Сироткин уверен, что у «Ред Булл» были шансы обогнать «Мерседес»

Пилот программы SMP Racing, экс-гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин в беседе с «СЭ» прокомментировал итоги «Гран-при Бахрейна».

28 марта победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на второй позиции — голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), замкнул тройку финн Валттери Боттас на «Мерседесе». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» вылетел на первом круге.

«По темпу «Ред Булл» в этой гонке был быстрее «Мерседеса» и в данной ситуации у них было больше вариантов, как поступить, чтобы довести гонку до победы. К сожалению, они сработали таким образом, что поставили себя в трудные условия, из которых было сложно наверстать отставание и догнать Льюиса. Хотя с оговорками они частично справились с этим. Для меня это выглядит так, что «Ред Булл» мог бы чуть по-другому, более агрессивно смотреть на тактические решения, тем более зная, что по чистому темпу у них есть преимущество над «Мерседесом», чтобы довести эту гонку до победы. Это скорее выглядит, как не то, чтобы Льюис сделал что-то выдающееся, хотя он и провел сильную гонку, как обычно это делает. Здесь скорее «Ред Булл» с Максом могли бы дать ему бой и выиграть в честной борьбе. Глобально для спорта очень хорошо, что они борются на равных, и у «Ред Булл» даже есть преимущество, что есть здоровая конкуренция», — сказал Сироткин «СЭ».

Следующий этап «Формулы-1» стартует 16 апреля в итальянской Имоле.

(Сергей Федоров)