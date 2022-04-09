Результат Албона в квалификации на «Гран-при Австралии» могут аннулировать

Результат пилота «Уильямса» Александра Албона в квалификации на «Гран-при Австралии» могут аннулировать, сообщает журналист Альберт Фабрега со ссылкой на официальный отчет делегата соревнований.

После квалификации было выявлено, что у Албона осталось лишь 0,33 литра топлива в баке, хотя по правилам необходимо, чтобы в машине был 1 литр. Из-за этого нарушения гонщик может лишиться своего результата в квалификации.

По итогам квалификации Албон занял предпоследнее, 19-е место. Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля, начало — в 8.00 (мск).

Ранее гонщик «Астон Мартина» Лэнс Стролл, занявший 20-ю строчку, получил штраф в 3 позиции на старте гонки из-за столкновения с Николасом Латифи из «Уильямса».