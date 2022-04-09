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Сегодня, 13:26

Риккьярдо надеется навязать борьбу «Мерседесу» в гонке на «Гран-при Австралии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо надеется побороться с «Мерседесом» в гонке на домашнем для себя «Гран-при Австралии».

По итогам квалификации Риккьярдо занял седьмое место. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым, его партнер по команде Джордж Расселл показал шестой результат.

«В целом, я доволен квалификацией. Весь этап проходит для нас неплохо. Единственная проблема возникла на последнем круге, я проехал на секунду медленнее своего результата, при этом был на свежих шинах. Это было немного обидно, я мог бы выступить лучше, но в основном я удовлетворен.
Впереди нас есть несколько более быстрых машин, но «Мерседес» сейчас не похож на себя, и я думаю, что мы можем побороться с этой командой. Я уверен, что в завтрашней гонке у нас все будет хорошо», — приводит Sky Sports слова Риккьярдо.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля, начало — в 8.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12585830/australian-gp-live-updates-from-qualifying-as-charles-leclerc-and-max-verstappen-face-new-rivals-in-melbourne
Формула-1
Макларен
Мерседес
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