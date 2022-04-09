Хэмилтон доволен результатом квалификации «Гран-при Австралии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятое место в квалификации «Гран-при Австралии».

«По сравнению со вчерашним днем и с последней гонкой такое выступление для нас — это победа. У нас есть серьезное отставание. Все в команде упорно трудятся над исправлением ситуации, но я немного подавлен из-за того, что не смог сделать больше.

Когда ты начинаешь атаковать и требуешь от машины чуть больше, чем она может дать — она бьет в ответ. У нас с Джорджем немного разные варианты настроек. Моя машина чуть тяжелее, чем у него, благодаря этому команда получит больше данных, которые пригодятся нам позже», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победил Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", Серхио Перес - третий.