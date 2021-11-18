Алонсо рассказал о своих отношениях с Хэмилтоном
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, какие у него отношения с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
«Мы общались в 2008, 2010 и 2011 годах и в этот период были близки как никогда, поскольку понимали, что в 2007-м боссы не очень хорошо нами руководили. Мы оба были очень молоды и хотели сражаться — нам требовалась какая-то помощь. Это простой вывод по итогам сезона-2007. Мы очень уважали и хорошо понимали друг друга.
Сейчас уважение тоже есть, но, может, отношения холоднее, чем раньше. Мы по-разному смотрим на вещи. Льюис отличается от многих других гонщиков в плане образа жизни, и это нас разделяет», — приводит слова Алонсо Planet F1 со ссылкой на PA Media.
В сезоне-2007 Алонсо и Хэмилтон были напарниками в «Макларене».
Дополнительная информация:
https://www.planetf1.com/news/fernando-alonso-lewis-hamilton-colder/
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