Алонсо рассказал о своих отношениях с Хэмилтоном

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, какие у него отношения с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Мы общались в 2008, 2010 и 2011 годах и в этот период были близки как никогда, поскольку понимали, что в 2007-м боссы не очень хорошо нами руководили. Мы оба были очень молоды и хотели сражаться — нам требовалась какая-то помощь. Это простой вывод по итогам сезона-2007. Мы очень уважали и хорошо понимали друг друга.

Сейчас уважение тоже есть, но, может, отношения холоднее, чем раньше. Мы по-разному смотрим на вещи. Льюис отличается от многих других гонщиков в плане образа жизни, и это нас разделяет», — приводит слова Алонсо Planet F1 со ссылкой на PA Media.

В сезоне-2007 Алонсо и Хэмилтон были напарниками в «Макларене».