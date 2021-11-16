«Мерседес» попросил ФИА рассмотреть момент борьбы Хэмилтона и Ферстаппена на 48-м круге «Гран-при Сан-Паулу»

«Мерседес» обратился в ФИА с просьбой изучить момент борьбы Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 48-м круге «Гран-при Сан-Паулу», сообщает журналист Альберт Фабрега.

Mercedes pide derecho a revisi?n d incidente Ver/Ham. Las nuevas evidencias podr?an ser las im?genes TV que no estaban disponibles



Mercedes has requested his right of review in relation to incident between Vers and Ham. New evidences could be TV images not available at that time pic.twitter.com/9QWUp4B0b8 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) November 16, 2021

Гонщик «Мерседес» догнал Ферстаппена и атаковал голландца на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство. Стюарды «Гран-при Бразилии» не стали расследовать данный инцидент.

В «Мерседесе» считают, что соперник допустил нарушение и заслуживает наказание за свои действия на трассе.

Напомним, что Хэмилтон в итоге выиграл гонку, Ферстаппен занял второе место.