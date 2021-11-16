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«Мерседес» попросил ФИА рассмотреть момент борьбы Хэмилтона и Ферстаппена на 48-м круге «Гран-при Сан-Паулу»

19:00
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«Мерседес» обратился в ФИА с просьбой изучить момент борьбы Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 48-м круге «Гран-при Сан-Паулу», сообщает журналист Альберт Фабрега.

Гонщик «Мерседес» догнал Ферстаппена и атаковал голландца на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство. Стюарды «Гран-при Бразилии» не стали расследовать данный инцидент.

В «Мерседесе» считают, что соперник допустил нарушение и заслуживает наказание за свои действия на трассе.

Напомним, что Хэмилтон в итоге выиграл гонку, Ферстаппен занял второе место.

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Иван Шитик все материалы автора
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