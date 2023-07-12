«Ред Булл» заинтересован в приглашении Леклера в качестве напарника Ферстаппена

В «Ред Булл» обращались к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру с запросом о возможном переходе.

По информации итальянского издания Formu1a.uno, к представителям монегаска обращались в конце мая на предмет наличия шансов на уход Леклера из «Феррари». В «Ред Булл» хотят, чтобы пилот стал напарником Макса Ферстаппена. Интерес к 25-летнему гонщику проявляли и в «Астон Мартин». В «Ред Булл» же, помимо Леклера, также заинтересованы в Ландо Норрисе.

Ранее Леклер рассказал, что не собирается торопиться с продлением контракта с командой. В текущем сезоне «Формулы-1» он занимает седьмое место в личном зачете, набрав 74 очка.