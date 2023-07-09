Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:49

«Ред Булл» выиграл 11-ю гонку подряд и повторил рекорд «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

«Ред Булл» повторил рекорд «Формулы-1» по числу выигранных гонок подряд.

В воскресенье, 9 июля пилот команды Макс Ферстаппен победил на «Гран-при Великобритании». «Ред Булл» выиграл 11-ю гонку подряд, серия длится с «Гран-при Абу-Даби», который состоялся в конце ноября 2022 года.

Единственной командой, кроме «Ред Булла», которой удавалось выиграть 11 гонок подряд, был «Макларен» в 1988 году.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
3
1
Читайте также
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен выиграл «Гран-при Великобритании», Норрис финишировал вторым
Новости
RSS RSS
Все новости