«Ред Булл» выиграл 11-ю гонку подряд и повторил рекорд «Формулы-1»

«Ред Булл» повторил рекорд «Формулы-1» по числу выигранных гонок подряд.

В воскресенье, 9 июля пилот команды Макс Ферстаппен победил на «Гран-при Великобритании». «Ред Булл» выиграл 11-ю гонку подряд, серия длится с «Гран-при Абу-Даби», который состоялся в конце ноября 2022 года.

Единственной командой, кроме «Ред Булла», которой удавалось выиграть 11 гонок подряд, был «Макларен» в 1988 году.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.