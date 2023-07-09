Ферстаппен выиграл «Гран-при Великобритании», Норрис финишировал вторым

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Великобритании».

Нидерландец одержал шестую победу подряд и восьмую в сезоне-2023. Вторым стал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (отставание +3,798 секунды), на третьей строчке — Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+6,783).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 255 очками. Второе место занимает его партнер по команде Серхио Перес (156), третьим идет Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (137)

«Ред Булл» выиграл десятую гонку в нынешнем сезоне. Эта команда — единственная, которой удавалось побеждать в этом году.

«Ред Булл» возглавляет зачет Кубка конструкторов с 411 очками. Второе место занимает «Мерседес» (203), на третьей строчке — «Астон Мартин» (181).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.