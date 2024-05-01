«Ред Булл» может потерять гения. Лучшая команда «Формулы-1» разваливается как карточный домик?

Легендарный конструктор Эдриан Ньюи задумался об уходе из чемпионской «конюшни».

Пока на формулических трассах команда Макса Ферстаппена (за редким исключением, как на гонке в Мельбурне, закончившейся дублем «Феррари») по-прежнему не знает себе равных, за ее пределами «Ред Булл», похоже, переживает не лучшие времена. Коллектив, который в прежние годы отличал легкий, почти «рок-н-ролльный» подход к делу, с начала нынешнего сезона не вылезает из скандалов, а его ключевые звезды, если верить инсайдам, перманентно находятся на грани ухода либо увольнения.

Так, следующим кандидатом на выход после шефа «быков» Кристиана Хорнера, советника Хельмута Марко и первого пилота Макса Ферстаппена, оказался Эдриан Ньюи — пожалуй, самый выдающийся конструктор современной «Формулы-1», чьих заслуг в бесконечных победах «Ред Булл», едва ли не столько же, как у вышеперечисленного трио.

Побег от токсичного босса или очередное выгорание?

Сообщения о грядущем уходе звездного конструктора появились в промежутке между «Гран-при Китая», который закончился для его болидов очередной уверенной победой, и «Гран-при Майами», который с большой вероятностью пройдет по тому же сценарию. О том, что пути «Ред Булл» и Эдриана Ньюи должны разойтись после 18 лет сотрудничества, сообщило сразу несколько авторитетных западных изданий, пишущих об автоспорте. По данным СМИ, причиной такого решения стала та самая нездоровая атмосфера в команде, которая вылилась в публичное пространство лишь в последние несколько месяцев. На самом деле склоки и попытки подсидеть друг друга якобы начались в «Ред Булл» после смерти Дитриха Матешица, основателя тауринового бренда и одного из инициаторов создания «формульной» команды. Разборки со временем коснулись и Ньюи, который не то чтобы особо боролся за власть и больше был занят творчеством в своем конструкторском бюро. Тем не менее Хорнер «задвинул» дизайнера и вместо гонок «Гран-при» назначил его работать над второстепенным проектом гиперкара, с чем тот мириться не захотел.

В ответ на шумиху в медиа «Ред Булл», поначалу ссылавшийся на незнание всей ситуации с собственным сотрудником (!), выпустил заявление, в котором говорилось о том, что Ньюи никуда не уходит минимум до конца следующего года. Между строк этого пресс-релиза хорошо читается ультиматум конструктору — даже в случае увольнения по «собственному желанию» перейти к конкурентам ему будет непросто. В «формульном» бизнесе такой прием, кроме прочего, называют «отпуском по уходу за садом»: при заключении контрактов с техническим специалистом команды обязывают его после ухода нигде не работать по специальности в течение года или большего периода времени. Тем самым удается избежать утечки информации об актуальных наработках. Сам Ньюи сталкивался с этим дважды — после увольнения из «Уильямс» в середине 90-х и уже перед переходом в «Ред Булл» примерно 10 лет спустя.

Среди претендентов на потенциального «безработного» называются «Мерседес», «Астон Мартин» и «Феррари». Каждая из трех команд сейчас нацелена на создание своего амбициозного проекта с нуля, что всегда соответствовало духу Ньюи, за карьеру выигравшего 12 Кубков конструкторов (больше, чем кто-либо из его коллег). В случае с «Мерседес» и «Астон Мартин» его может привлечь возможность продолжить работать дома в Великобритании, в случае с «Феррари» — шанс поработать с самим Льюисом Хэмилтоном, о чем конструктор, по собственному признанию, мечтает не первый сезон.

Проблема заключается все в том же «контрактном поводке», на котором «Ред Булл» по разным подсчетам может держать Ньюи до 2027 года, тем самым делая его подписание сейчас бесполезным, равно как и дальнейшую работу уже после смены регламента. К тому же через три года инженеру исполнится 68 лет, что может наложить ограничения на его вовлеченность в проект. Хотя та же «Феррари» известна привлечением специалистов-ветеранов, как в случае с коллегой Ньюи — Рори Бирном.

По последним сообщениям, сейчас Эдриан и «Ред Булл» заняты согласованием условий расторжения контракта, и, возможно, британцу все же удастся получить разрешение присоединиться раньше к своей новой команде. Соответствующее заявление из стана «быков» ожидается в ближайшие дни. При этом не стоит забывать, что нынешняя история с уходом Ньюи из «Ред Булл» — не первая. Во времена доминирования «Мерседес» в прессе циркулировали похожие слухи, а конструктор действительно думал об уходе, но скорее из-за «выгорания». Тогда Хорнеру и руководству удалось убедить его остаться, предложив творческую свободу и поддержку сторонних проектов Ньюи, но шансы на повторение подобного сейчас — минимальны.

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Гораздо важнее найти замену Ферстаппену

Параллельно сплетням об уходе Эдриана Ньюи в СМИ множится информация о еще одной потенциальной потере «Ред Булл» в лице Макса Ферстаппена. Нидерландец может провести переговоры с «Мереседес» уже на «Гран-при Майами» в эти выходные и присоединиться к «трехлучевым» со следующего сезона, заняв место Льюиса Хэмилтона. Если оба слуха подтвердятся и «энергетики» разом останутся без первого пилота и главного конструктора, команду ждет тяжелый период «перезагрузки».

Позиция Ньюи в этом случае не выглядит незаменимой. Примерно с 2018 года он продолжал активным образом участвовать в проектировании болидов «Ред Булл», но постепенно делегировал все больше полномочий другим специалистам. В итоге, по мнению экспертов, при создании последней машины с индексом RB20 Ньюи был далеко не «первой скрипкой», а новой команде инженеров, сложившейся под началом Пьера Ваше (ближайшего помощника англичанина), вполне под силу заменить гения.

Сложнее кажется задачка с поиском замены Ферстаппену. Скандал с обвинениями Хорнера в неподобающем общении с подчиненной во многом приписывают отцу Макса — Йосу, так как история в основном раскручивалась через прессу в Нидерландах, а сам родитель давно мечтал сместить не понравившегося ему менеджера. Оставаться в одних боксах с Хорнером после таких откровений Ферстаппенам будет непросто, и трансфер в другую команду выглядит все более вероятным исходом. Здесь же и начинается основная проблема, ведь пилотов уровня Макса на рынке практически нет, а собственная молодая поросль «быков» не внушает оптимизма. При этом лидер, вокруг которого будет создаваться новый болид и строиться инженерный штаб без Ньюи, нужен команде уже со следующего года, и, похоже, самым реальным вариантом для «Ред Булл» мог бы стать некогда отвергнутый ими Карлос Сайнс.