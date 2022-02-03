«Ред Булл» представит болид на сезон-2022 9 февраля
«Ред Булл» объявил дату презентации болида на сезон-2022 «Формулы-1».
Австрийская команда покажет новую машину 9 февраля. Болид получил название RB18.
The countdown begins ? #RB18 coming ?— Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2022
? @TAGHeuer pic.twitter.com/u2udXo064h
Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. В этом году, как и в прошлом, за «Ред Булл» будут выступать Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
По итогам прошлого сезона «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, а Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул в личном зачете.
Новости