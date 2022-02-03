«Ред Булл» представит болид на сезон-2022 9 февраля

«Ред Булл» объявил дату презентации болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Австрийская команда покажет новую машину 9 февраля. Болид получил название RB18.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. В этом году, как и в прошлом, за «Ред Булл» будут выступать Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

По итогам прошлого сезона «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, а Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул в личном зачете.