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Сегодня, 14:56

«Ред Булл» представит болид на сезон-2022 9 февраля

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ред Булл» объявил дату презентации болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Австрийская команда покажет новую машину 9 февраля. Болид получил название RB18.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. В этом году, как и в прошлом, за «Ред Булл» будут выступать Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

По итогам прошлого сезона «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, а Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул в личном зачете.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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