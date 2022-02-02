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Сегодня, 20:57

Пять предупреждений приведут к потере мест на старте в гонке «Формулы-1»

С 2022 года в регламент гонок «Формулы-1» введено новое изменение
Иван Шитик
Корреспондент

С 2022 года в регламент гонок «Формулы-1» введено новое изменение — теперь к потере мест на старте приведут не три официальных предупреждения, а пять, сообщает Motorsport.

Причем есть важное уточнение — четыре из пяти предупреждений должны быть получены за «нарушение правил пилотирования». То есть, за действия гонщика непосредственно на трассе.

Отмечается, что правила были скорректированы в ответ на увеличение числа гонок. При получении пяти предупреждений за сезон гонщика ждет штраф — потеря десяти мест на старте.

Формула-1
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