Ферстаппен стал лучшим в первой практике на «Гран-при Саудовской Аравии», Алонсо — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на «Гран-при Саудовской Аравии».

Трехкратный чемпион мира преодолел свой лучший круг за 1 минуту 29,659 секунды. Всего на трассе он провел 23 круга. Вторым стал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (+0,186 секунды, 24 круга). Тройку лидеров замкнул партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес (+0,209; 22). За ними расположились Джордж Расселл из «Мерседес» (+0,280; 22) и два пилота «Феррари»: Шарль Леклер (+0,371; 23) и Карлос Сайнс (+0,505; 23).

Вторая свободная практика состоится в четверг, 7 марта, в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.