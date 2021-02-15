«Ред Булл» объявил о сделке с «Хондой»

«Ред Булл» объявил о том, что с 2022 года будет самостоятельно заниматься силовыми установками на базе технологий «Хонды», сообщает пресс-служба «Ред Булла».

Сделка о передаче интеллектуальной собственности стала возможной после того, как комиссия «Формулы-1» проголосовала за заморозку двигателей со следующего сезона. «Хонда» покидает «Ф-1» в конце 2021 года.

Также технологиями «Хонды» будет пользоваться «Альфа Таури».