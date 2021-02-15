«Макларен» первым из команд презентовал новый болид на предстоящий сезон
23:18
Команда «Формулы-1» «Макларен» презентовала болид под индексом MCL35M на сезон-2021.
С нового сезона британская команда откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседеса».
В сезоне-2021 «Макларен» будут представлять австралиец Даниэль Риккардо, заменивший испанца Карлоса Сайнса, и британец Ландо Норрис.
В прошлом году «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка.
Новый сезон «Формулы-1» стартует 28 марта в Бахрейне.
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