«Макларен» первым из команд презентовал новый болид на предстоящий сезон

Команда «Формулы-1» «Макларен» презентовала болид под индексом MCL35M на сезон-2021.

С нового сезона британская команда откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседеса».

В сезоне-2021 «Макларен» будут представлять австралиец Даниэль Риккардо, заменивший испанца Карлоса Сайнса, и британец Ландо Норрис.

В прошлом году «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 28 марта в Бахрейне.