Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:42

«Ред Булл» неправильно поставил обновления на машину Переса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Великобритании». Он будет стартовать с четвертого места.

«Хороший результат в условиях переменчивой погоды. Конечно, я хотел большего, поэтому не чувствую себя полностью удовлетворённым, но мы можем бороться.

Мы выяснили причину проблем, которые мешали в пятницу, поэтому в гонке будем конкурентоспособнее. Дело не в самих деталях, а в том, как они были установлены на машину. Проблема оказалась в этом.

Думаю, если вы расстроены четвертому результату — значит, не все так плохо. Ведь завтра мне достаточно всего лишь отыграть три позиции, чтобы все стало хорошо», — цитирует Переса Autosport.

Ред Булл
0
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон оценил свой результат в квалификации «Гран-при Великобритании»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости