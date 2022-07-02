«Ред Булл» неправильно поставил обновления на машину Переса

Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Великобритании». Он будет стартовать с четвертого места.

«Хороший результат в условиях переменчивой погоды. Конечно, я хотел большего, поэтому не чувствую себя полностью удовлетворённым, но мы можем бороться.

Мы выяснили причину проблем, которые мешали в пятницу, поэтому в гонке будем конкурентоспособнее. Дело не в самих деталях, а в том, как они были установлены на машину. Проблема оказалась в этом.

Думаю, если вы расстроены четвертому результату — значит, не все так плохо. Ведь завтра мне достаточно всего лишь отыграть три позиции, чтобы все стало хорошо», — цитирует Переса Autosport.