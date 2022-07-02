Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил свой результат в квалификации «Гран-при Великобритании»

«Мы добились улучшений, несколько сократив отставание от лидеров. Хотя на сухой трассе мы бы не претендовали на высокие результаты, но квалификация проходила под дождем, и сегодня у нас были какие-то шансы. В этих условиях скорости ниже, поэтому и раскачка проявляется меньше.

Если честно, я рассчитывал побороться за первые три позиции и думал, что смогу показать второй результат, но оказался только пятым. Это усложняет задачу на завтра, но мы все-таки сделаем все, что в наших силах», — цитирует британца Sky Sports.