Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:05

Хэмилтон оценил свой результат в квалификации «Гран-при Великобритании»

Хэмилтон рассчитывал побороться за первые три позиции в квалификации «Гран-при Великобритании»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил свой результат в квалификации «Гран-при Великобритании»

«Мы добились улучшений, несколько сократив отставание от лидеров. Хотя на сухой трассе мы бы не претендовали на высокие результаты, но квалификация проходила под дождем, и сегодня у нас были какие-то шансы. В этих условиях скорости ниже, поэтому и раскачка проявляется меньше.

Если честно, я рассчитывал побороться за первые три позиции и думал, что смогу показать второй результат, но оказался только пятым. Это усложняет задачу на завтра, но мы все-таки сделаем все, что в наших силах», — цитирует британца Sky Sports.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер остался недоволен третьи местом в квалификации «Гран-при Великобритании»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости