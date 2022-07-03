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Сегодня, 11:16

Латифи о выходе в третий сегмент квалификации: «Это превзошло все наши ожидания»

Латифи прокомментировал свое первое в карьере попадание в третий сегмент квалификации в «Формуле-1»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Уильямс» Николас Латифи прокомментировал свой первый в карьере выход в третий сегмент квалификации в «Формуле-1».

Вчера, 2 июля канадец занял 10-е место по итогам квалификации в рамках «Гран-при Великобритании».

«Это был особенный результат в таких непростых погодных условиях. Попадание во второй сегмент квалификации уже было серьезным достижением и придало мне уверенности в своих силах, но выход в третий сегмент превзошел все наши надежды и ожидания.
Сразу после выезда из боксов я чувствовал себя отлично и попал в ритм. Команда проделала отличную работу в квалификации и выпускала меня на трассу в нужное время. Во втором сегменте было важно успеть проехать хороший круг, потому что потом условия стали хуже. Нужно быть реалистами, на старте позади будут более быстрые машины. Нужно правильно подойти к стратегии на гонку, хорошо поработать с резиной. Все возможно, если мы сфокусируемся на себе и воспользуемся шансами, которые обязательно появятся», — приводит официальный сайт «Уильямс» слова Латифи.

Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» пройдет сегодня, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://www.williamsf1.com/posts/a0f60726-29d7-48a9-b6b8-52e5c67ee8e2/british-gp-2022-qualifying-report
Формула-1
Уильямс
Николас Латифи
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