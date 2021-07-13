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«Ред Булл» готов продлить контракт с Пересом

13 июля 2021, 20:32
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«Ред Булл» намерен сохранить нынешний состав пилотов, сообщает Marca.

Серхио Перес должен остаться напарником Макса Ферстаппена в 2022 году. Сторонам осталось согласовать продолжительность нового соглашения. «Ред Булл» готов подписать с мексиканцем однолетний контракт, в то время как Серхио рассчитывает на более длительное сотрудничество.

После девяти гонок в новой команде Перес располагается на третьем месте в чемпионате со 104 очками. На его счету победа в Азербайджане и подиум во Франции.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2023.

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Иван Шитик все материалы автора

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