«Ред Булл» потребовала у ФИА расследовать нарушения «Мерседеса»
Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийцы нашли у «Мерседеса» нарушение правил и требуют, чтобы ФИА разобралась с ним.
«Нас кое-что беспокоит, у нас есть запись того, как гнется их крыло, — цитирует Марко Auto, Motor und Sport. — Сейчас мы ждем реакции от ФИА. Рассчитываем получить пояснения».
По словам Марко, на запросы «Мерседеса» в организации реагируют быстрее.
«Если запрос идет от «Мерседеса», то все реагируют очень быстро. Заднее крыло, мотор, давление в шинах — все уже разобрано. И все эти запросы были от «Мерседеса» или другой команды с мотором «Мерседеса», — добавил Марко.
В этом году ФИА выпустила несколько технических директив, заставивших команды менять свои машины. Самым громким стал вопрос с отгибающимися назад задними крыльями, которые были запрещены начиная с «Гран-при Франции».
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