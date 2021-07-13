«Ред Булл» потребовала у ФИА расследовать нарушения «Мерседеса»

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийцы нашли у «Мерседеса» нарушение правил и требуют, чтобы ФИА разобралась с ним.

«Нас кое-что беспокоит, у нас есть запись того, как гнется их крыло, — цитирует Марко Auto, Motor und Sport. — Сейчас мы ждем реакции от ФИА. Рассчитываем получить пояснения».

По словам Марко, на запросы «Мерседеса» в организации реагируют быстрее.

«Если запрос идет от «Мерседеса», то все реагируют очень быстро. Заднее крыло, мотор, давление в шинах — все уже разобрано. И все эти запросы были от «Мерседеса» или другой команды с мотором «Мерседеса», — добавил Марко.

В этом году ФИА выпустила несколько технических директив, заставивших команды менять свои машины. Самым громким стал вопрос с отгибающимися назад задними крыльями, которые были запрещены начиная с «Гран-при Франции».