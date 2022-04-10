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Сегодня, 10:20

Расселл — о третьем месте на «Гран-при Австралии»: «Нам просто повезло»

Расселл заявил, что ему повезло занять третье место в гонке на «Гран-при Австралии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением об итогах гонки «Гран-при Австралии».

«Нам просто повезло. Мы извлекли выгоду из чужих проблем. Впереди так много работы, чтобы попытаться вернуть нас на топ. Мы не будем сдаваться. Уверен, что мы вернемся еще сильнее через несколько гонок», — сказал Расселл после финиша.

Победил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Отметим, что долгое время на втором месте шел Макс Ферстаппен, но он был вынужден сойти с трассы из-за возгорания.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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