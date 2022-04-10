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Сегодня, 10:25

Албон прокомментировал свое десятое место на «Гран-при Австралии»

Гонщик «Уильямс» Албон прокомментировал свое десятое место на «Гран-при Австралии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Уильямс» Александр Албон прокомментировал свое десятое место на «Гран-при Австралии».

«Гонка выдалась тяжелой, но мы упорно боролись. Машина ехала практически в квалификационном темпе целых 30 кругов. Не знаю, в чем дело, но комплект «хард» нам очень подходит.
Конечно, 10-е место кажется невозможным, когда стартуешь с последней строчки. Надо понять, почему мы так быстро едем на «харде» по сравнению с другими типами резины», — приводит Sky Sports слова Албона.

Албон проехал 57 из 58 кругов на «харде» и сделал обязательный пит-стоп лишь перед последним кругом гонки.

Формула-1
Уильямс
Александр Албон
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