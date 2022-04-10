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Сегодня, 10:14

Ферстаппен: «Мы уже сильно отстали, так что сейчас я не хочу думать о борьбе за титул. Намного важнее доезжать до финиша»

Действующий чемпион «Формулы-1» Ферстаппен заявил, что пока не видит смысла думать о защите титула
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что пока не видит смысла думать о защите своего чемпионского титула.

«Мы уже сильно отстали, так что сейчас я не хочу думать о борьбе за чемпионство. Гораздо важнее доезжать до финиша. Сегодня был плохой день, у меня практически не было хорошего темпа, я старался экономить шины, чтобы доехать до конца.
Казалось, что я спокойно доеду на втором месте, бороться с Леклером не было смысла, потому что я никак не мог оказать давление на него. Тем не менее, я не смог финишировать, это печально и неприемлемо», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Сегодня, 10 апреля Ферстаппен сошел на 39-м круге «Гран-при Австралии» из-за технических неполадок. На момент схода нидерландец шел на втором месте.

Победителем гонки стал Шарль Леклер («Феррари»), который лидирует в личном зачете с 71 очком. Макс Ферстаппен идет на шестой строчке с 25 очками.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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