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Сегодня, 09:33

Расселл рассказал, что его больше всего впечатлило в Льюисе Хэмилтоне

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, какие отношения у него сложились с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Отношения были гармоничными. Что меня больше всего впечатлило в Льюисе, так это то, как он работает с командой, как выжимает максимум из окружающих его людей, как он продолжает поддерживать высокий моральный дух в трудные моменты. И, в конечном счете, я уже знал, насколько он чертовски быстр и насколько непросто быть его товарищем по команде», — сказал Расселл.

24-летний британский автогонщик присоединился к команде «Мерседес» в 2022 году. По итогам прошедшего сезона он занял 4-е место в турнирной таблице «Формулы-1». Хэмилтон расположился на 6-й позиции.

Источник: https://formula1news.co.uk/george-russell-on-lewis-hamilton-i-already-knew-how-damn-fast-he-is/
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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