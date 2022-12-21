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Сегодня, 15:03

Ральф Шумахер — о переходе племянника в «Мерседес»: «Мик в этой команде сможет очень многому научиться»

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о переходе своего племянника Мика Шумахера в «Мерседес».

«Я думаю, что в этой ситуации выиграют обе стороны. Команда получает отличного гонщика на случай, если по какой-то причине пилот не сможет участвовать в гонке и им понадобится замена. И следующее — это то, что Мик в этой команде сможет очень многому научиться, работая в новой для себя огромной структуре. Я считаю, что это и правда прекрасная возможность. Мик присоединился к команде с двумя опытными гонщиками, и прежде всего сама команда рада его приходу», — приводит Sky Sports слова Ральфа Шумахера.

В сезоне-2023 Мик Шумахер будет резервным гонщиком «Мерседес». Два предыдущих сезона 23-летний пилот провел в «Хаас».

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12771781/mick-schumacher-mercedes-move-a-win-win-says-his-uncle-ralf-as-ex-haas-driver-gets-fresh-f1-chance
Мик Шумахер
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