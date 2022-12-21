Ральф Шумахер — о переходе племянника в «Мерседес»: «Мик в этой команде сможет очень многому научиться»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о переходе своего племянника Мика Шумахера в «Мерседес».

«Я думаю, что в этой ситуации выиграют обе стороны. Команда получает отличного гонщика на случай, если по какой-то причине пилот не сможет участвовать в гонке и им понадобится замена. И следующее — это то, что Мик в этой команде сможет очень многому научиться, работая в новой для себя огромной структуре. Я считаю, что это и правда прекрасная возможность. Мик присоединился к команде с двумя опытными гонщиками, и прежде всего сама команда рада его приходу», — приводит Sky Sports слова Ральфа Шумахера.

В сезоне-2023 Мик Шумахер будет резервным гонщиком «Мерседес». Два предыдущих сезона 23-летний пилот провел в «Хаас».