Расселл: «У нас быстрая машина, но мы не можем подобрать к ней ключи»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Майами». Он занял пятое место.

«Смешанные чувства. Это хороший результат. У нас быстрая машина, но мы не можем подобрать к ней ключи. Команде еще предстоит работа. Это разочаровывает, но я уверен, что в какой-то момент мы это сделаем», — приводит слова Расселла BBC Sport.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.

Напарник Рассела Льюис Хэмилтон финишировал шестым.