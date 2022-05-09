Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:20

Расселл: «У нас быстрая машина, но мы не можем подобрать к ней ключи»

Расселл поделился впечатлениями от гонки «Гран-при Майами»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги «Гран-при Майами». Он занял пятое место.

«Смешанные чувства. Это хороший результат. У нас быстрая машина, но мы не можем подобрать к ней ключи. Команде еще предстоит работа. Это разочаровывает, но я уверен, что в какой-то момент мы это сделаем», — приводит слова Расселла BBC Sport.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.

Напарник Рассела Льюис Хэмилтон финишировал шестым.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/formula1/58919801
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
1
0
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен рассказал о проблемах болида «Ред Булл»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости