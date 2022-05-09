Ферстаппен рассказал о проблемах болида «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах с болидом, которые возникли на «Гран-при Майами».

«У нас по-прежнему есть проблемы, которые требуют решения. Мы, конечно, быстры, но в пятницу все прошло просто ужасно, а это не слишком здорово, если вы хотите хорошо провести уик-энд.

Еще в гонке пара проблем возникла у Чеко, с этим нужно разобраться. При этом очевидно, что у нашей машины большой потенциал, нам просто нужно повысить надежность», — приводит слова Ферстаппена Racefans.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.