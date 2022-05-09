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Сегодня, 20:15

Ферстаппен рассказал о проблемах болида «Ред Булл»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах с болидом, которые возникли на «Гран-при Майами».

«У нас по-прежнему есть проблемы, которые требуют решения. Мы, конечно, быстры, но в пятницу все прошло просто ужасно, а это не слишком здорово, если вы хотите хорошо провести уик-энд.

Еще в гонке пара проблем возникла у Чеко, с этим нужно разобраться. При этом очевидно, что у нашей машины большой потенциал, нам просто нужно повысить надежность», — приводит слова Ферстаппена Racefans.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.

Источник: https://www.racefans.net/2022/05/09/red-bull-reliability-still-hit-and-miss-admits-verstappen-after-third-win/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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