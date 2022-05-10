Исполнительный директор автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказался против появления 11-й команды в «Формуле-1». Хотя, по его словам, возможны и некоторые плюсы.

«Уже много говорили по поводу появления новой американской команды, — приводит слова Вольфа RaceFans. - Из плюсов могу назвать то, что если у нас будет настоящая американская команда с американским гонщиком, то это будет очень полезно.

Но сегодня у нас 10 команд. Призовой фонд делится между ними. Мы инвестировали большие суммы за последние десять лет. Каждая организация, вероятно, вложила больше миллиарда в свои проекты «Формулы-1» за это время.

Получается, что если в чемпионат приходит новая команда, то это должно положительно отразиться на росте «Формулы-1». Но как доказать, что вы принесете с собой больше денег и общая стоимость чемпионата вырастет? Да, это звучит расчетливо, но все сводится именно к цифрам.

«Формула-1? ценна именно тем, что в ней участвует ограниченное количество франшиз. Мы не хотим уменьшать ее ценность, добавляя команды».