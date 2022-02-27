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Сегодня, 11:59

Расселл не уверен, что ситуация с обгонами в «Формуле-1» улучшится в новом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не уверен, что ситуация с обгонами в «Формуле-1» улучшится в сезоне-2022.

«Я думаю, преследовать соперников стало легче, но эффект от слипстрима существенно снизился. Для обгона в повороте нужно преимущество в скорости на прямой перед этим поворотом.

Мы можем плотно преследовать друг друга, но слипстрим стал слабее. Посмотрим, как сложится в гонках. На тестах я ехал непосредственно за Ландо Норрисом, между нами было расстояние в один-два корпуса, но я так и не смог обогнать его на прямой. Это немного беспокоит», — приводит Planet F1 слова Расселла.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Источник: https://www.planetf1.com/news/george-russell-overtaking-concerns/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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