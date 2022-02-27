Алонсо считает, что у «Феррари» будет самая быстрая машина в новом сезоне

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что был впечатлен болидом «Феррари» на предсезонных тестах в Барселоне.

«Похоже, что у «Феррари» сейчас самая быстрая машина, что, конечно же, сюрприз. Это отличные новости для Карлоса Сайнса и для Испании в целом. Впрочем, «Мерседес» тоже был достаточно быстрым», — приводит PlanetF1 слова Алонсо.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта. С 10 по 12 марта там же состоятся предсезонные тесты.