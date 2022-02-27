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Сегодня, 12:47

Алонсо считает, что у «Феррари» будет самая быстрая машина в новом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что был впечатлен болидом «Феррари» на предсезонных тестах в Барселоне.

«Похоже, что у «Феррари» сейчас самая быстрая машина, что, конечно же, сюрприз. Это отличные новости для Карлоса Сайнса и для Испании в целом. Впрочем, «Мерседес» тоже был достаточно быстрым», — приводит PlanetF1 слова Алонсо.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта. С 10 по 12 марта там же состоятся предсезонные тесты.

Источник: https://www.planetf1.com/news/fernando-alonso-ferrari-fastest/
Формула-1
Альпин
Феррари
Фернандо Алонсо
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