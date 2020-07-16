Расселл и Латифи остаются в «Уильямсе» на сезон-2021

«Уильямс» сохранит нынешний состав пилотов на сезон-2021, сообщает пресс-служба команды.

Руководство британского коллектива продлило соглашения с боевыми пилотами этого сезона, Джорджем Расселлом и Николасом Латифи. Они будут выступать за «Уильямс» как минимум до конца 2021 года. Для Расселла это будет третий сезон в команде, для Латифи — второй.