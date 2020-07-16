Расселл и Латифи остаются в «Уильямсе» на сезон-2021
15:58
«Уильямс» сохранит нынешний состав пилотов на сезон-2021, сообщает пресс-служба команды.
Руководство британского коллектива продлило соглашения с боевыми пилотами этого сезона, Джорджем Расселлом и Николасом Латифи. Они будут выступать за «Уильямс» как минимум до конца 2021 года. Для Расселла это будет третий сезон в команде, для Латифи — второй.
Bring it on 2021 ??— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 16, 2020
Looking forward to seeing these two continuing to do their stuff with the team next year ?#HungarianGP ?? | #WeAreWilliams ? pic.twitter.com/gXzfhgjKEB
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