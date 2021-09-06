Штайнер считает, что Мазепин не виноват в инциденте с Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не стал обвинять кого-то из своих пилотов в обоюдных инцидентах на «Гран-При Нидерландов». Мик Шумахер и Никита Мазепин конфликтовали после квалификации. В гонке между ними также произошел эпизод.

«Никто не виноват в инцидентах, - цитирует Штайнера Autosport. - Я уже поговорил с Шумахером и Мазепиным о случившемся. Нам нужно работать над этим, быть конструктивными. У нас была встреча после инженерного совещания по этому поводу. Мы не пришли к какому-то выводу.

План состоит в том, чтобы встретиться перед Монцей и посмотреть, что нам нужно сделать, чтобы избежать этого в будущем, потому что это никому не помогает. Я пытался это объяснить. И мы будем работать над этим, пока не разберемся».

Дядя Мика Шумахера Ральф ранее заявил, что российский пилот не заслужил место в «Формуле-1».