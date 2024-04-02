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Сегодня, 13:02

Ральф Шумахер назвал преимущества Леклера перед Хэмилтоном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Сейчас важно следующее: насколько хорош Хэмилтон? Насколько он мотивирован? Ему нужно чувствовать себя комфортно, понимать, что он номер один в команде. Но я не думаю, что Шарль Леклер видит себя вторым гонщиком «Феррари». Ему предстоит победить Хэмилтона, который в силу своего возраста находится на заключительном этапе карьеры», — приводит слова Шумахера Sport1.de.

Также Шумахер назвал преимущества Шарля Леклера над Хэмилтоном. Он отметил, что 26-летний гонщик является воспитанником «Феррари» и говорит по-итальянски.

«Но у Леклера есть преимущества: он воспитанник «Феррари» и прекрасно говорит по-итальянски. Вот почему будет интересно наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться. Но я могу понять Льюиса: он хотел снова зарабатывать реальные деньги и выступать за бренд, который обладает такой большой силой», — сказал Шумахер.

Хэмилтон перейдет в «Феррари» в 2025 году. Он займет место Карлоса Сайнса. 39-летний британец с 2013 года представляет «Мерседес».

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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