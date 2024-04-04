Британский гонщик Хэмилтон оценил Феттеля как своего сменщика в «Мерседесе»

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал предположения, что его место в команде мог бы занять четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Он покинул «Формулу-1» после сезона-2022.

Ранее Феттель признался, что иногда раздумывает о возвращении и обсуждает это с Тото Вольфом.

«Ты всегда будешь скучать по «Формуле-1», это величайший спорт на Земле. Для меня нет ничего подобного, от чего были бы такие же ощущения. Хотел бы, чтобы Себ вернулся, он был бы отличным вариантом для команды. Я был бы рад, если бы он вернулся», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.

Хэмилтон с 2025 года будет выступать за «Феррари».

Сообщалось, что «Мерседес» рассматривает Алонсо и Сайнса в качестве замены Хэмилтону.