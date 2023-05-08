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Сегодня, 15:33

Ральф Шумахер раскритиковал Сайнса и Леклера: «Уильямс уши бы мне надрал за такое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер недоволен выступлениями пилотов «Феррари» на «Гран-при Майами».

Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за нарушение на въезде пит-лейн и завершил гонку пятым, Шарль Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и в гонке финишировал седьмым.

«Машина не лучшая, но она способна на большее. Один гонщик перетормаживает на въезде на пит-лейн, другой едва может завершить быстрый круг без аварии. Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал [за такое]! Нехорошая тенденция», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

«Гран-при Майами» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его сокомандник Серхио Перес, третьим — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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