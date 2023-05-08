Ральф Шумахер раскритиковал Сайнса и Леклера: «Уильямс уши бы мне надрал за такое»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер недоволен выступлениями пилотов «Феррари» на «Гран-при Майами».

Карлос Сайнс получил пятисекундный штраф за нарушение на въезде пит-лейн и завершил гонку пятым, Шарль Леклер дважды за уик-энд столкнулся с барьерами и в гонке финишировал седьмым.

«Машина не лучшая, но она способна на большее. Один гонщик перетормаживает на въезде на пит-лейн, другой едва может завершить быстрый круг без аварии. Фрэнк Уильямс уши бы мне надрал [за такое]! Нехорошая тенденция», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

«Гран-при Майами» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его сокомандник Серхио Перес, третьим — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».