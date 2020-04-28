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Ральф Шумахер: «Если «Феррари» не согласна на сокращение расходов, то ей нужно уходить из «Формулы-1»»

12:49
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Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что «Феррари» должна покинуть гоночную серию, если не готова сокращать расходы из-за финансового кризиса, связанного с коронавирусом.

— Теперь нас всех ждет неопределенное будущее в связи с тем, что происходит в мире, — приводит GrandPX.news слова Ральфа Шумахера. — Даже большие команды теперь будут подвергать сомнению все. «Формула-1» теперь стала слишком дорогой. Если «Феррари» не хочет сокращать расходы, то этой команде стоит уйти. Потолок бюджетов можно опустить даже ниже 100 миллионов долларов. Когда я дебютировал в 1997 году в «Джордане», наша команда потратила за год всего 40 миллионов долларов, но в итоге все сработало.

Ранее стало известно, что «Феррари» не готова согласиться на введение потолка бюджетов в 145 миллионов долларов с 2021 года. Глава команды Маттиа Бинотто заявил, что итальянский коллектив может покинуть «Формулу-1».

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