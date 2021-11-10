Представитель Мазепина опроверг информацию о инциденте в ночном клубе после «Гран-при Мексики»

Представитель пилота «Хаас» Никиты Мазепина опроверг информацию Mundo Deportivo. Испанское издание сообщило, что в минувшее воскресенье российского гонщика выгнали из ночного клуба в Мехико после разговора с охранником на повышенных тонах. СМИ ссылается на видеоролик из клуба, который распространяется в социальных сетях.

— Полностью опровергаю эту информацию, — заявил «СЭ» представитель российского пилота. — После «Гран-при Мексики» команда «Ред Булл устраивала закрытую вечеринку. Из «Хаас» же уходил один из инженеров команды, который работал с Никитой. В Мехико было его последнее «Гран-при». Никита решил отблагодарить инженера и договорился забронировать стол в том же ночном клубе. Он пришел туда заранее, а остальные представители команды подошли чуть позже. Их не пускали в клуб, не найдя фамилий в списках. Никита спустился ко входу и объяснил о брони стола и договоренностях с «Ред Булл» по этому поводу. В итоге всех пустили внутрь и ребята пробыли в заведении пару часов, а потом спокойно отправились в отель. Ни о каких конфликтах не было даже речи. Непонятно почему-то на основе непонятного видео журналистами делаются такие заключения.

В Сети появилось видео, на котором 22-летний гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причина конфликта сторон неизвестна.