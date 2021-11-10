СМИ: Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
19:26
Российского гонщика команды «Хаас» Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике, сообщает Mundo Deportivo.
В Сети появилось видео, на котором 22-летний гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причина конфликта сторон неизвестна.
Мазепин находился в клубе вместе с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.
На «Гран-при Мексики» россиянин занял 18-е место, став последним из финишировавших.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20211110/1001711323/mazepin-lia-discoteca-mexico-echan.html
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