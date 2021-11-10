СМИ: Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике

Российского гонщика команды «Хаас» Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике, сообщает Mundo Deportivo.

В Сети появилось видео, на котором 22-летний гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причина конфликта сторон неизвестна.

Y al parecer hasta alg?n altercado tuvo con los de seguridad.



La vida es corta Nikita.

pic.twitter.com/sP7tGZW9eB — ? AlertaF1 ? #BrazilGP?? (@AlertaF1) November 9, 202

Мазепин находился в клубе вместе с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

На «Гран-при Мексики» россиянин занял 18-е место, став последним из финишировавших.