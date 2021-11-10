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СМИ: Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике

19:26
Никита Мазепин. Фото Getty Images
Никита Мазепин. Фото Getty Images
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Российского гонщика команды «Хаас» Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике, сообщает Mundo Deportivo.

В Сети появилось видео, на котором 22-летний гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причина конфликта сторон неизвестна.

Мазепин находился в клубе вместе с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

На «Гран-при Мексики» россиянин занял 18-е место, став последним из финишировавших.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20211110/1001711323/mazepin-lia-discoteca-mexico-echan.html

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